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Игры
Опубликовано 03 апреля 2024, 12:07
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Игроки назвали «ненужной» карманную консоль Xbox

Но есть и те, кто хочет подобный гаджет
Игровое издание IGN провело опрос среди своих читателей, чтобы узнать, заинтересованы ли они в покупке портативной консоли Xbox.
Игроки назвали «ненужной» карманную консоль Xbox
© Ferra.ru

Результаты оказались неожиданными: 57.2% опрошенных заявили, что не нуждаются в таком устройстве.

33.2% респондентов, у которых уже есть стационарный Xbox, купили бы и портативную версию. 9.5% пользователей, не имеющих Xbox, также выразили интерес к портативке от Microsoft.

Напомним, что слухи о карманном Xbox ходят уже давно, и редмондцы, скорее всего, выпустят её на рынок.

Игроки назвали «ненужной» карманную консоль Xbox
© IGN

Глава игрового направления компании Фил Спенсер в интервью Polygon заявил, что его команда изучает разные форм-факторы игровых устройств, а ему лично нравятся современные портативные компьютеры вроде ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go.

Microsoft также намекнула на сюрприз для геймеров в конце этого года, которым может оказаться именно портативная консоль.

Источник:IGN
Автор:Булат Кармак
Теги:
#XBOX
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#портативная консоль
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#Microsoft