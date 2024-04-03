Игроки назвали «ненужной» карманную консоль Xbox

Результаты оказались неожиданными: 57.2% опрошенных заявили, что не нуждаются в таком устройстве.

33.2% респондентов, у которых уже есть стационарный Xbox, купили бы и портативную версию. 9.5% пользователей, не имеющих Xbox, также выразили интерес к портативке от Microsoft.

Напомним, что слухи о карманном Xbox ходят уже давно, и редмондцы, скорее всего, выпустят её на рынок.