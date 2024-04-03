Игроки назвали «ненужной» карманную консоль Xbox

Опубликовано 03 апреля 2024, 12:07
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Игроки назвали «ненужной» карманную консоль XboxНо есть и те, кто хочет подобный гаджет
Игровое издание IGN провело опрос среди своих читателей, чтобы узнать, заинтересованы ли они в покупке портативной консоли Xbox.
Результаты оказались неожиданными: 57.2% опрошенных заявили, что не нуждаются в таком устройстве.
33.2% респондентов, у которых уже есть стационарный Xbox, купили бы и портативную версию. 9.5% пользователей, не имеющих Xbox, также выразили интерес к портативке от Microsoft.
Напомним, что слухи о карманном Xbox ходят уже давно, и редмондцы, скорее всего, выпустят её на рынок.
Глава игрового направления компании Фил Спенсер в интервью Polygon заявил, что его команда изучает разные форм-факторы игровых устройств, а ему лично нравятся современные портативные компьютеры вроде ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go.
Microsoft также намекнула на сюрприз для геймеров в конце этого года, которым может оказаться именно портативная консоль.