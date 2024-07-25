Игроки назвали подписку Xbox Game Pass Ultimate выгоднее, чем аналог для PlayStation 5

В опросе приняли участие более 2600 человек и 70% из них выбрали Xbox Game Pass Ultimate, стоимость которого составляет $19.99 в месяц. PS Plus Premium стоит $17.99.

Главное преимущество Game Pass Ultimate — новинки от внутренних студий Microsoft появляются в каталоге в день релиза. В PS Plus Premium такие случаи редки.

Например, игра Stray стала одним из немногих исключений. Однако PS Plus Premium предлагает широкий каталог популярных игр, включая Death Stranding, Ghost of Tsushima, несколько частей Assassin's Creed, Red Dead Redemption 2 и Bloodborne.

В июле 2024 года Microsoft объявила о повышении цены на Xbox Game Pass, обосновывая это включением в подписку игр серии Call of Duty.

Первая из них, Modern Warfare III, появится 24 июля, а в октябре в каталоге будет Black Ops 6, которая станет первой частью франшизы, выпущенной сразу в подписке.