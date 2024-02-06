Игроки невысоко оценили новую версию игры Silent Hill, но скачали больше 1 млн раз

На ресурсе Metacritic средний балл Silent Hill: The Short Message составил 51 балл, по мнению игровых СМИ, по мнению геймеров — 6.5 баллов. Игроков не впечатлил сюжет, не похожий, по оценкам сообщества, на геймплей Silent Hill, отсутствие боевой системы и невозможность влиять на главного антагониста — монстра в цветах сакуры, который всё время преследует главного персонажа — девушку Аниту, вынужденную всё время передвигаться без ощутимого экшена.

Героиня должна находиться в заброшенном доме и следовать сообщениям своей умершей подруги. В итоге она сталкивается с жуткими кошмарами, что и является главной ценностью игры, и с монстром, которого игроки как раз оценили выше всего за дизайн и создание атмосферности. За эстетику отвечал знаменитый японский гейм-дизайнер Масахиро Ито, что также придаёт продукту ценности. По словам дизайнера, предложенная игра — экспериментальный проект.

Несмотря на невысокие оценки, игра с 1 февраля была загружена более 1 млн раз.