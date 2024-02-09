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Игры
Опубликовано 09 февраля 2024, 08:19
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Игроки никогда не запускают почти четверть купленных игр

Есть и другие интересные цифры
Опрос, проведенный среди ПК-игроков в Великобритании и США, выявил удивительный факт: почти четверть (24%) купленных игр никогда не запускались после покупки.

Это открытие подчеркивает интересные аспекты потребительского поведения в игровой индустрии.

Среди других ключевых выводов опроса:

  • 87% игроков считают скидки и распродажи решающим фактором при покупке игр.
  • 75% уверены, что цены на ААА-игры завышены.
  • 68% совершали внутриигровые покупки.
  • 64% игр были приобретены со скидкой или в рамках бесплатных раздач.
  • 58% игроков хотели бы иметь возможность перепродавать свои цифровые игры.
Игроки никогда не запускают почти четверть купленных игр
© Ultra

Эти данные свидетельствуют о значительном влиянии ценовой политики и маркетинговых стратегий на решения игроков о покупке, а также о потенциальной заинтересованности в инновациях, таких как интеграция блокчейна и создание единого игрового профиля.

Источник:Ultra
Автор:Булат Кармак
Теги:
#игры
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#статистика