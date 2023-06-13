«Игроки отстали от жизни»: глава Xbox Studios раскрыл главное заблуждение современных любителей видеоигр

Теперь для разработки таких проектов требуется минимум четыре года. По словам Бути, качественная графика стала одной из основных причин увеличения сроков разработки.

Он отметил, что «фанаты и индустрия немного отстали от жизни в том, что касается разработки игры за два или три года». Топ-менеджер заявил, что «так больше не бывает». С его слов, теперь крупные игры делаются в течение четырёх, пяти и даже шести лет.

В то же время, Мэтт Бути подчеркнул, что рабочий процесс разработки инди-игр остаётся неизменным. Он уверен, что хорошую игру всё ещё можно создать примерно за год.