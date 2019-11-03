Игроки Overwatch 1 автоматически станут игроками Overwatch 2

Игроки первой части будут автоматически переведены на новый клиент, оснащенный новейшим движком. Отмечается, что для игроков оригинала будут доступны все скины, герои, карты, а также мультиплеерные режимы, равно как и для покупателей второй части. Однако владельцев первой части решили обделить сюжетными корпоративными миссиями, которые появятся после обновления игры до второй части. Предполагается, что данный пункт будет просто заблокирован в главном меню игры.

Сообщается, что перед выходом Overwatch 2 будет выпущен дополнительный герой для первой части. Ожидается, что выход игры произойдет уже осенью следующего года.