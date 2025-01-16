Игроки оживили мультиплеер давно заброшенной консоли Nintendo Wii U. Самой компании это не нравится

Любители старых игр создали неофициальные платформы, позволяющие вновь играть в мультиплеер.

Nintendo отреагировала на ситуацию предупреждением, призвав пользователей избегать таких сервисов, ссылаясь на их потенциальную небезопасность. Однако многие игроки отнеслись к этому заявлению с иронией.

Некоторые признались, что раньше даже не слышали о таких платформах, но теперь намерены их попробовать.

Другие же считают, что сама Nintendo виновата в возникновении этой ситуации: если игроки создают альтернативные сервисы, значит, спрос на онлайн-функции старых консолей всё ещё высок.

Иронично, что попытки компании предостеречь пользователей лишь подогрели интерес к этим решениям, подчеркнув, что наследие Wii U продолжает жить благодаря усилиям сообщества.