Игры
Опубликовано 16 января 2025, 08:44
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Игроки оживили мультиплеер давно заброшенной консоли Nintendo Wii U. Самой компании это не нравится

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Игроки нашли способ вернуть мультиплеер на Nintendo Wii U, несмотря на то, что компания официально отключила онлайн-сервисы для этой и 3DS-консолей ещё в апреле 2024 года.
Игроки оживили мультиплеер давно заброшенной консоли Nintendo Wii U. Самой компании это не нравится
© Instant Gaming

Любители старых игр создали неофициальные платформы, позволяющие вновь играть в мультиплеер.

Nintendo отреагировала на ситуацию предупреждением, призвав пользователей избегать таких сервисов, ссылаясь на их потенциальную небезопасность. Однако многие игроки отнеслись к этому заявлению с иронией.

Некоторые признались, что раньше даже не слышали о таких платформах, но теперь намерены их попробовать.

Другие же считают, что сама Nintendo виновата в возникновении этой ситуации: если игроки создают альтернативные сервисы, значит, спрос на онлайн-функции старых консолей всё ещё высок.

Иронично, что попытки компании предостеречь пользователей лишь подогрели интерес к этим решениям, подчеркнув, что наследие Wii U продолжает жить благодаря усилиям сообщества.

Источник:Instant Gaming
Автор:Булат Кармак
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