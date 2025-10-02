Игроки потребовали от Valve пересмотра несправедливо высоких региональных цен в Steam

Внимание к проблеме привлек YouTube-блогер Water CS2, выпустивший видео «Steam has a pricing problem» («У Steam есть проблемы с ценами»).

В качестве примера он приводит Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, который в США стоит $69,99, а в Польше — 369,99 злотых. По текущему курсу это около $101, то есть на $31 дороже американской цены. По словам блогера, аналогичная ситуация наблюдается и с другими играми.

Причиной расхождений стало то, что Valve не обновляла конвертацию региональных цен с 2022 года, когда польский злотый находился на минимуме. В итоге система, изначально задуманная для повышения доступности игр, теперь приводит к обратному эффекту.

Игроки в комментариях поддержали критику, заявив, что переплачивают десятки процентов за те же цифровые копии игр. Сообщество призывает Valve пересмотреть актуальные курсы и сделать цены более справедливыми.