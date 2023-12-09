Игроки раскупили больше 15 млн копий культовой God of War Ragnarok

На 19 ноября 2023 года культовая игра продалась в количестве 15 млн копий для консолей PS4 и PS5. Игра вышла в ноябре 2022 года, а на февраль 2023 была продана в количестве 11 млн копий, то есть большая часть продаж пришлась на первые три месяца после релиза.

Что до DLC Valhalla, это заключительная часть основной кампании, которая будет бесплатной и запускать её можно будет независимо от прогресса в основной игре.