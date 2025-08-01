Игроки заделались спамерами для мести Visa за удаление «взрослых» игр из Steam

Игроки недовольны ужесточением правил на контент 18+ из-за риска потери проведения платежей. В соцсетях призывают перегружать службы поддержки Visa и Mastercard, чтобы создать неудобства для компаний. Для этого недовольные геймеры постоянно обращаются в службу поддержки платёжных систем с выдуманными проблемами по всем каналам связи, но в основном по телефону. Не только звонят, но и резервируют очередь на обратный звонок.

Сотрудники признают множество звонков по этому вопросу, но компании отвечают стандартно, что соблюдают законы и защищают законную коммерцию. Но контент не модерируют.

«Если транзакция является законной, мы обрабатываем её. Мы не выносим моральных суждений в отношении законных покупок, совершаемых потребителями. Visa не модерирует контент, продаваемый продавцами, и не имеет доступа к информации о конкретных товарах или услугах, продаваемых при обработке транзакции», — сказано в одном из сообщений Visa.