Игроки записались на бету Battlefield, а получили приглашение на тест новой Skate

Однако вскоре соцсети заполнили посты от недоумевающих пользователей — многие игроки уверяли, что вообще не регистрировались на тест игры про скейтеров. Вместо этого они ожидали бету новой Battlefield.

Как выяснилось, EA могла использовать данные с Battlefield Labs — портала для регистрации в тестах грядущего шутера.