Игроки записались на бету Battlefield, а получили приглашение на тест новой Skate

Опубликовано 29 июля 2025, 08:361 мин.
Игроки записались на бету Battlefield, а получили приглашение на тест новой SkateНеловко вышло...
Electronic Arts объявила о рекордной активности вокруг новой части Skate: на плейтест записалось свыше миллиона человек.
Однако вскоре соцсети заполнили посты от недоумевающих пользователей — многие игроки уверяли, что вообще не регистрировались на тест игры про скейтеров. Вместо этого они ожидали бету новой Battlefield.
Как выяснилось, EA могла использовать данные с Battlefield Labs — портала для регистрации в тестах грядущего шутера.
Пользователи утверждают, что указывали интерес только к Battlefield, но были автоматически добавлены в список тестеров Skate. Некоторые иронично пишут: «Я ждал войну, а получил скейт».
Такая ситуация вызвала недовольство и подозрения в том, что EA решила продвинуть Skate за счет ожиданий фанатов другой франшизы. При этом точная дата релиза новой Skate по-прежнему неизвестна. Ожидается, что игра выйдет до конца 2025 года.