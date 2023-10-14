Игроков Counter-Strike 2 начали банить за функцию новых видеокарт AMD

19:53, 14 октября 2023
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Игроков Counter-Strike 2 начали банить за функцию новых видеокарт AMDРечь идёт об Anti-lag+
Компания Valve обратилась к пользователям новых видеокарт AMD в связи с технологией Anti-lag+, которая оказалась причиной автоматического VAC-бана в Counter-Strike 2.
На проблему начали жаловаться многие пользователи новых видеокарт AMD, которых античит-система Valve Anti-Cheat начала банить, воспринимая технологию Anti-lag+, снижающую задержки в играх и активирующуюся прямо из драйвера, как попытку обмана. Проблема в том, что Anti-lag+ обходит функции DLL движка игры, поэтому VAC и банит геймеров.
В Valve объяснили, что снова играть пользователи смогут только после того, как AMD выпустит соответствующий патч.
Источник:Videocardz
Автор:Андрей КадуковТеги:
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