«Игромания» вновь начнет выпускать печатный журнал — первый выпуск уже 12 декабря

«Игромания» вновь начнет выпускать печатный журнал — первый выпуск уже 12 декабряЦена пока неизвестна, ждем предзаказов
Главная тема — лучшие игры с 1997 по 2025 год. Кроме того, читателей ждут более 20 больших оригинальных материалов, включая «Историю русскоязычного гейминга» и аналитический лонгрид «Гонка консолей».
Команда уже показала обложку и первые развороты — оформление напоминает классические номера, но с современным дизайном. В описании нового выпуска «Игромания» называет его «путешествием на волнах ностальгии для всех, кто когда-либо касался игровой индустрии».
Печатный журнал возглавит Василий Овчинников. Главредом стал Виктаний Волков, креативным директором — Артур Сопельник. Издание будет готовить молодая команда, объединенная «авторским взглядом и любовью к индустрии».
Свежие выпуски планируют выпускать раз в три месяца. Каждый номер станет отдельной мини-книгой на одну игровую тему.