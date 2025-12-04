«Игромания» вновь начнет выпускать печатный журнал — первый выпуск уже 12 декабря

Главная тема — лучшие игры с 1997 по 2025 год. Кроме того, читателей ждут более 20 больших оригинальных материалов, включая «Историю русскоязычного гейминга» и аналитический лонгрид «Гонка консолей».

Команда уже показала обложку и первые развороты — оформление напоминает классические номера, но с современным дизайном. В описании нового выпуска «Игромания» называет его «путешествием на волнах ностальгии для всех, кто когда-либо касался игровой индустрии».