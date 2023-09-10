Игровая консоль Pixel с 2-дюймовым экраном выйдет в октябре 2023 года

Этот миниатюрный гаджет представляет собой конкурента для недавно выпущенной Anbernic RG Nano. Но, в отличие от последней, новинка обещает больший экран и удобные контроллеры.

Консоль будет оснащена 2-дюймовым дисплеем, USB-C портом и 3,5-мм аудиоразъёмом. Её аккумулятор имеет емкость 1050 мАч, а корпус выполнен из металла с специальными желобками на задней стороне для удобного захвата.