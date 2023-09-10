Игровая консоль Pixel с 2-дюймовым экраном выйдет в октябре 2023 года

Игровая консоль Pixel с 2-дюймовым экраном выйдет в октябре 2023 годаЭто, конечно, не Nintendo Switch или Steam Deck
Компания GameKiddy готовится к запуску новой портативной игровой консоли — GKD Pixel.
Этот миниатюрный гаджет представляет собой конкурента для недавно выпущенной Anbernic RG Nano. Но, в отличие от последней, новинка обещает больший экран и удобные контроллеры.
Консоль будет оснащена 2-дюймовым дисплеем, USB-C портом и 3,5-мм аудиоразъёмом. Её аккумулятор имеет емкость 1050 мАч, а корпус выполнен из металла с специальными желобками на задней стороне для удобного захвата.
Покупатели смогут выбрать из нескольких цветовых вариантов: чёрный, синий, красный, зелёный и розовый.
По информации, опубликованной в Discord-сообществе Retro Game Handhelds, консоль GKD Pixel появится в продаже в октябре 2023 года. Цена и другие технические характеристики пока не раскрываются.