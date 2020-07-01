Игровая консоль Xbox лишится еще одного эксклюзива

Судя по заявлению представителей компаний, онлайн-экшен, вышедший в марте текущего года на Xbox One, уже в 2021 году заглянет через Steam и на ПК. Таким образом, консоль от Microsoft лишилась очередного эксклюзива наравне с играми серии Gears of War и Forza.

Напомним, что Bless Unleashed представляет из себя MMORPG в открытом мире, которая проектировалась специально под консольное управление. Таким образом, остается открытым вопрос, а стоит ли ждать ПК-пользователям каких-либо геймплейных изменений в угоду сугубо компьютерным клавиатуре и мышке. Возможно, об этом разработчики расскажут ближе к дате релиза проекта в Steam, который должен состояться уже в начале 2021 года.