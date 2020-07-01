Игры
Сегодня 12:30
Игровая консоль Xbox лишится еще одного эксклюзива
А ведь было время, когда именно эксклюзивами продукт Microsoft завлекал в свои ряды геймеров по всему миру
В сети появилась информация о том, что игровая консоль Xbox лишится еще одного эксклюзива. На этот раз речь идет о проекте Neowiz и Round8 под названием Bless Unleashed.
Судя по заявлению представителей компаний, онлайн-экшен, вышедший в марте текущего года на Xbox One, уже в 2021 году заглянет через Steam и на ПК. Таким образом, консоль от Microsoft лишилась очередного эксклюзива наравне с играми серии Gears of War и Forza.
Напомним, что Bless Unleashed представляет из себя MMORPG в открытом мире, которая проектировалась специально под консольное управление. Таким образом, остается открытым вопрос, а стоит ли ждать ПК-пользователям каких-либо геймплейных изменений в угоду сугубо компьютерным клавиатуре и мышке. Возможно, об этом разработчики расскажут ближе к дате релиза проекта в Steam, который должен состояться уже в начале 2021 года.