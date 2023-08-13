Игровая консоль Xbox Series S оплавилась после пожара, но продолжила работать

Оказавшись в эпицентре пожара у одного из игроков, консоль, к удивлению многих, продолжила свою работу, словно ничего и не произошло.

Внешний пластиковый корпус устройства был сильно повреждён от высокой температуры, оставив на виду металлическую основу устройства. Но даже после такого экстремального воздействия, этот «терминатор» среди игровых консолей не только продолжает функционировать, но и делает это без единой ошибки.

Беспроводные геймпады без проблем подключаются к системе, а все игровые данные и сохранения остались нетронутыми.

Этот случай стал настоящим открытием для игрового сообщества и поднял вопросы о качестве и надежности современных игровых консолей.