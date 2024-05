Игровая консоль Xiaomi Xbox станет вполне реальной из-за нового подхода Microsoft к лицензированию

Согласно информации от Windows Central, новинка, вероятно, будет референсным устройством с акцентом на Windows, что позволит другим производителям создавать свои собственные устройства.

Больше всего это будет напоминать ситуацию с ноутбуками, где Surface Pro 11 является референсным устройством для ИИ-компьютеров.

Это радикальное изменение может превратить Xbox Next в полноценный ПК, способный запускать игры из Steam, включая бывшие эксклюзивы PlayStation, такие как Ghost of Tsushima: Director's Cut и God of War.

Интересно, что разработка Xbox Next, по слухам, ведется командой, ответственной за Surface, что подтверждает использование Surface Pro 11 в качестве примера.

Ожидается, что новая консоль выйдет в нескольких версиях, включая портативную модель, способную запускать игры как нативно, так и через облачные сервисы.

Таким образом, новая политика лицензирования Microsoft открывает двери для таких компаний, как Xiaomi, которые могут выпустить свои версии Xbox Next, что делает появление консоли Xiaomi Xbox вполне реальным.