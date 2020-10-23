Игровая серия про наемного убийцу Hitman продается со скидкой до 80%

Так, с максимальной, 80% скидкой, можно приобрести издание Hitman Game of the Year Edition. Если в обычное время оно продавалось за 1 632 рублей, то сейчас предлагается за 324 рубля.

Всего за 99 рублей, в свою очередь, доступна игра Hitman: Absolution. Напомним, что в обычное время она продается за 399 рублей.