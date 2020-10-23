Игры
Сегодня 16:00
Игровая серия про наемного убийцу Hitman продается со скидкой до 80%
До 26 октября
Нескольким ранее мы писали о распродажах игр в цифровых магазинах Epic Games и Humble bundle. Сервис цифровой дистрибуции Steam тоже не остался в стороне и предлагает пользователям сэкономить на игровой серии про наемного убийцу Hitman.
Так, с максимальной, 80% скидкой, можно приобрести издание Hitman Game of the Year Edition. Если в обычное время оно продавалось за 1 632 рублей, то сейчас предлагается за 324 рубля.
Всего за 99 рублей, в свою очередь, доступна игра Hitman: Absolution. Напомним, что в обычное время она продается за 399 рублей.
Акция закончится 26 октября. Ознакомиться с полным ассортиментов игр и дополнительного контента франшизы, участвующего в распродаже, можно по этой ссылке.