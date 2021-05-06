Игровая выставка Gamescom 2021 пройдет в онлайне

Так, уже с 23 августа любой пользователь получит возможность бесплатно подключиться и посмотреть международную выставку игровой индустрии в онлайне. Напомним, что открывать Gamescom 2021 будет канадский игровой журналист Джефф Кейли.

Отметим, что нескольким ранее выяснилось, что и Е3 2021 пройдет в онлайне, однако в отличии от Gamescom 2021, организаторы предусмотрели платные элементы шоу. В апреле сообщалось о том, что участвовать в ней будут представители таких компаний, как Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games и Koch Media. Впоследствии Konami призналась, что не сможет стать участницей мероприятия, поскольку не успела подготовиться к нему.