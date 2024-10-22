Опубликовано 22 октября 2024, 07:591 мин.
Игровой движок Unreal Engine 5.4 сравнили с Unreal Engine 5 — прирост скорости 40%Но такие показатели, разумеется, не всегда
Выход Unreal Engine 5.4 ознаменовал собой значительные улучшения производительности как на стороне процессора, так и видеокарты, что подтверждает новое сравнение с Unreal Engine 5.
В тесте, проведённом MxBenchmarkPC, показано, как демо-версия The Matrix Awakens работает на двух версиях движка.
Без каких-либо пользовательских оптимизаций производительность процессора улучшилась на до 40% что является заметным приростом. Производительность графического процессора также повысилась, но менее значительно — до 20%.
Что касается компиляции шейдеров — одной из ключевых проблем, влияющих на производительность — Unreal Engine 5.4 предлагает короткий шаг предварительной их компиляции, что уменьшает количество рывков в начале игры.
Тем не менее, падения производительности всё ещё возможны из-за возобновления процесса компиляции во время геймплея.