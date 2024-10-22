Игровой движок Unreal Engine 5.4 сравнили с Unreal Engine 5 — прирост скорости 40%

Что касается компиляции шейдеров — одной из ключевых проблем, влияющих на производительность — Unreal Engine 5.4 предлагает короткий шаг предварительной их компиляции, что уменьшает количество рывков в начале игры.

Тем не менее, падения производительности всё ещё возможны из-за возобновления процесса компиляции во время геймплея.