Игровой куколдизм: выяснилось, что геймеры чаще смотрят контент с играми, чем проходят их сами

Опубликовано 04 декабря 2024, 07:581 мин.
Игровой куколдизм: выяснилось, что геймеры чаще смотрят контент с играми, чем проходят их самиЭх, были люди в наше время...
Исследование аналитиков Midia Research показало, что современные геймеры тратят больше времени на просмотр контента, связанного с играми, чем на самостоятельный игровой процесс.
По данным отчета, игроки в среднем проводят 7.4 часа в неделю за играми, но на видеоролики и стримы уходит 8.5 часа.
Особенно популярно игровое видео среди владельцев консолей и ПК: 24% из них регулярно смотрят тематический контент. Среди покупателей внутриигрового контента этот показатель достигает 48%.
Исследование охватило игроков из США, Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Южной Кореи и других стран.
Midia Research отмечает, что данные демонстрируют недооцененность видеоконтента издателями. Он открывает новые возможности для монетизации и взаимодействия с аудиторией.