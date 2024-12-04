Игровой куколдизм: выяснилось, что геймеры чаще смотрят контент с играми, чем проходят их сами

По данным отчета, игроки в среднем проводят 7.4 часа в неделю за играми, но на видеоролики и стримы уходит 8.5 часа.

Особенно популярно игровое видео среди владельцев консолей и ПК: 24% из них регулярно смотрят тематический контент. Среди покупателей внутриигрового контента этот показатель достигает 48%.

Исследование охватило игроков из США, Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Южной Кореи и других стран.

Midia Research отмечает, что данные демонстрируют недооцененность видеоконтента издателями. Он открывает новые возможности для монетизации и взаимодействия с аудиторией.