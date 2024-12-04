Игры
Опубликовано 04 декабря 2024, 07:58
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Игровой куколдизм: выяснилось, что геймеры чаще смотрят контент с играми, чем проходят их сами

Эх, были люди в наше время...
Исследование аналитиков Midia Research показало, что современные геймеры тратят больше времени на просмотр контента, связанного с играми, чем на самостоятельный игровой процесс.
Игровой куколдизм: выяснилось, что геймеры чаще смотрят контент с играми, чем проходят их сами
© Ferra

По данным отчета, игроки в среднем проводят 7.4 часа в неделю за играми, но на видеоролики и стримы уходит 8.5 часа.

Особенно популярно игровое видео среди владельцев консолей и ПК: 24% из них регулярно смотрят тематический контент. Среди покупателей внутриигрового контента этот показатель достигает 48%.

Исследование охватило игроков из США, Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Южной Кореи и других стран.

Midia Research отмечает, что данные демонстрируют недооцененность видеоконтента издателями. Он открывает новые возможности для монетизации и взаимодействия с аудиторией.

Источник:MIDiA Research
Автор:Булат Кармак
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