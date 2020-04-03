Игровой разработчик рассказал, что PlayStation 5 вызовет "смену парадигм" в игростроении

По словам специалиста, связано это с тем, какой прорывной получилась технология, использованная при создании SSD-диска новой консоли. По его словам, игры, которые будут разрабатывать с оглядкой на нововведения Sony, смогут не просто быстро загружаться после старта, но, что куда интереснее, позволят разработчикам совершенно иначе подходить к проектированию виртуальных миров.

”Да, для начала такой SSD определенно поможет сократить время загрузки. Однако с точки зрения дизайна игр и отдельных уровней со временем эта возможность PlayStation 5 заставить нас изменить привычный подход к тому, как мы создаем игровые миры и насколько детализированными они могут быть”, — рассказал Огер в интервью с изданием.