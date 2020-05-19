Игровой разработчик рассказал о том, что с помощью контроллера PS5 можно будет "почувствовать" капли дождя

По словам игродела, технологии, используемые компанией Sony, обещают оказаться крайне удивительными как для разработчиков, так и для простых игроков — об этом он рассказал в рамках популярного подкаста “Play, Watch, Listen”. Также он отметил, что если 3D-звук, внедренный в PlayStation 5, позволит игроку услышать отдельные капли дождя, то вибрации контроллера позволят почувствовать их. ”Я должен сказать вам, Остин участник подкаста, что вы влюбитесь в то, что они делают с контроллером PS5”, — рассказал Бителл.

Напомним, что судя по последним данным, PlayStation 5, как и планировалось, поступит в продажу уже в конце текущего года. Представители компании, в рамках ежегодного отчета, отметили, что даже несмотря на эпидемию коронавируса, их планы по запуску новой консоли никак не изменятся.