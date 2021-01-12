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Игровой сервис Google станет частью LG Smart TV
Случится это уже до конца 2021 года
В рамках CES 2021 южнокорейский техногигант LG сделал важное объявление. Как оказалось, компания, совместно с Google, планирует внедрить игровой сервис поискового гиганта — Stadia — в свои новые «умные» телевизоры.
Речь идёт о тех Smart TV, которые работают под управлением webOS, передаёт CNET. При этом появится новый сервис в телевизорах LG уже во второй половине 2021 года. Представители компании заявили, что это сотрудничество сделает корейского ИТ-гиганта первым производителем «умных» »телевизоров, чьи устройства получат поддержку Stadia «из коробки».
Заявляется, что для игры через облачный сервис будет достаточно использовать фирменный контроллер Stadia. Отметим, что прямо сейчас в библиотеке проекта Google имеется более 130 популярных игр. При этом их количество постоянно растёт.