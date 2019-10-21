Игровой сервис от Google ограничит свободу передвижения игроков

Так, стало известно, что поначалу Stadia не сможет работать в мобильных сетях — для работы сервиса потребуется стабильное интернет-соединение как минимум по WiFi со скоростью не ниже 10 Мбит/с. Если верить источникам Ubergizmo в Google, вопрос поддержки любых типов сетей для Google Stadia будет решен в ближайшем будущем, после чего сервис можно будет считать по-настоящему мобильным, так как игроки получат возможность играть в условный Red Dead Redemption 2 абсолютно везде, где есть подключение к мобильным сетям.

Напомним, что на начальном этапе сервис Google Stadia будет доступен в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Италии, Испании, Нидерландах, Бельгии, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии.