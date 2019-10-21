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Игровой сервис от Google ограничит свободу передвижения игроков
Так как не будет поддерживать работу в мобильных сетях
19 ноября 2019 года состоится запуск нового сервиса Google — Google Stadia. Благодаря ему пользователи смогут запускать свои любимые игры практически на любом устройстве, которое способно подключиться к интернету: начиная от смартфонов и заканчивая телевизорами. Но буквально недавно стало известно, что Google на первых порах внесет кое-какие ограничения в работу своего сервиса.
Так, стало известно, что поначалу Stadia не сможет работать в мобильных сетях — для работы сервиса потребуется стабильное интернет-соединение как минимум по WiFi со скоростью не ниже 10 Мбит/с. Если верить источникам Ubergizmo в Google, вопрос поддержки любых типов сетей для Google Stadia будет решен в ближайшем будущем, после чего сервис можно будет считать по-настоящему мобильным, так как игроки получат возможность играть в условный Red Dead Redemption 2 абсолютно везде, где есть подключение к мобильным сетям.
Напомним, что на начальном этапе сервис Google Stadia будет доступен в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Италии, Испании, Нидерландах, Бельгии, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии.
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