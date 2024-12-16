Игровую консоль PS5 превратили в ноутбук с 4K-дисплеем

Для создания устройства они разработали корпус, напечатанный на 3D-принтере, кастомную систему охлаждения с двумя вентиляторами и восьмью тепловыми трубками, а также оснастили его 17-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3840 × 2160 пикселей и 100% покрытием DCI-P3.

Устройство дополнено клавиатурой, что делает его еще больше похожим на ноутбук.