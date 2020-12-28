Игровую консоль Xbox One взломали

В Twitter-аккаунте PokeProtos опубликована запись, в которой подтверждается факт утечки. Таким образом, публичными стали материалы, позволяющие запускать на консоли Microsoft прошлого поколения абсолютно любой софт, не переходя при этом в режим разработчика. Грубо говоря, Xbox One взломан и нам, вместе с Microsoft, лишь остаётся ждать, пока появятся первые инструменты, использующие данный эксплоит.

Отметим, что прошлое поколение игровых приставок оказалось на удивление стойким по отношению к взломам и пиратству. Так, PlayStation 4 удалось взломать лишь в 2018 году, да и то — для этого надо было соблюсти ряд непростых условий и смириться с заметными ограничениями.