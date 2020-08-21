Игровые разработчики рассказали о новых ощущениях от контроллера PlayStation 5

Так, если верить людям, максимально приближенным к игровой индустрии, новинка Sony под названием DualSense сможет удивить своими продвинутыми возможностями по передаче ощущений. Так, например, творческий директор Marvel’s Spider-Man Брайан Хортон заявил, что именно контроллер частично заменит “паучье чутье”, а также возьмет на себя роль “передатчика эффектов от применения способностей”. В свою очередь при игре в Dark Souls устройство поможет ощутить силу заблокированных ударов в бою. По словам разработчиков, еще больше подробностей стоит ожидать уже после выхода самой консоли в продажу.

”В отличие от вибрации, которую мы использовали раньше, тактильная отдача обладает куда большим диапазоном частоты вибрации. А значит, теперь можно подолгу комбинировать звуковое и тактильное сопровождение для воплощения в жизнь реалистичных ощущений”, - рассказал президент Polyphony Digital Кадзунори Ямаучи.