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Игры
Вчера 20:26

Игровые разработчики рассказали о новых ощущениях от контроллера PlayStation 5

По всей видимости, нас ожидает что-то по-настоящему новое
Уже совсем скоро, в ноябре 2020 года, ожидается старт продаж консолей нового поколения - Xbox Series X и PlayStation 5. Именно о новых ощущениях от контроллера последнего и рассказали игровые разработчики.

Так, если верить людям, максимально приближенным к игровой индустрии, новинка Sony под названием DualSense сможет удивить своими продвинутыми возможностями по передаче ощущений. Так, например, творческий директор Marvel’s Spider-Man Брайан Хортон заявил, что именно контроллер частично заменит “паучье чутье”, а также возьмет на себя роль “передатчика эффектов от применения способностей”. В свою очередь при игре в Dark Souls устройство поможет ощутить силу заблокированных ударов в бою. По словам разработчиков, еще больше подробностей стоит ожидать уже после выхода самой консоли в продажу.

”В отличие от вибрации, которую мы использовали раньше, тактильная отдача обладает куда большим диапазоном частоты вибрации. А значит, теперь можно подолгу комбинировать звуковое и тактильное сопровождение для воплощения в жизнь реалистичных ощущений”, - рассказал президент Polyphony Digital Кадзунори Ямаучи.