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Игру-аналог GTA 4 с продвинутыми драками отдают всего за 89 рублей
Речь об игре Sleeping Dogs
Сервис цифровой дистрибуции Steam продолжает череду выгодных акций и распродаж. На этот раз скидка коснулась Игры-аналога GTA 4 с продвинутыми драками, которую в рамках акции отдают всего за 89 рублей.
Речь об игре Sleeping Dogs, в которой, равно как и в GTA 4, геймеры способны творить безумные вещи. В том числе и прыгать с мотоцикла на машины на большой скорости, драться с толпой врагов с помощью кунг-фу и многое другое. Что интересно, в игре даже предусмотрена стрельба в slo-mo. И все это, к слову, в открытом мире.
Напомним, что в обычное время игра продается за 599 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить всего за 89. Загрузить игру можно по этой ссылке.