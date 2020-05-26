Игру-аналог GTA 4 с продвинутыми драками отдают всего за 89 рублей

Речь об игре Sleeping Dogs, в которой, равно как и в GTA 4, геймеры способны творить безумные вещи. В том числе и прыгать с мотоцикла на машины на большой скорости, драться с толпой врагов с помощью кунг-фу и многое другое. Что интересно, в игре даже предусмотрена стрельба в slo-mo. И все это, к слову, в открытом мире.

Напомним, что в обычное время игра продается за 599 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить всего за 89. Загрузить игру можно по этой ссылке.