Игру DOOM запустили на «пузатом» телевизоре из 90-х без консоли

Среди самых необычных платформ для запуска этой игры можно встретить всё: от кассового аппарата McDonald's до комбайна John Deere. «Новобранцем» в этом экзотическом зоопарке стал телетекст — технология передачи графической информации на телевизор, которая датируется серединой прошлого века.

Модификатор по имени lukneu сумел адаптировать DOOM под телетекст. Для этого он провёл ряд изменений, чтобы игра отображалась корректно на этом простейшем виде выхода.

Благодаря его стараниям, теперь любой желающий может насладиться игрой в классический шутер через телетекст, если, конечно, у него есть телевизор с поддержкой этой технологии или специальное программное обеспечение для чтения телетекста, например, на Raspberry Pi.