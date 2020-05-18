Игру Far Cry 5 о войне с сектантами в глубинке США отдают со скидкой -75%

Far Cry 5 представляет из себя шутерную игру от первого лица с открытым миром. Действия игры разворачивается в округе Хоуп, штат Монтана, который захватили сектанты. Геймерам же, в свою очередь, представляется возможность создать уникального персонажа и противостоять фанатика культа судного дня. Причем противодействовать им можно как в одиночку, так и при поддержке товарища.

Напомним, что в обычное время тайтл продается за 1999 рублей, тогда как сегодня его можно ухватить всего за 499 рублей.