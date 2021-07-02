Игру-головоломку о загадочном отеле раздают бесплатно

The Spectrum Retreat представляет из себя необычную игру-головоломку от первого лица. Действия в ней разворачиваются в загадочном отеле, в котором главный герой оказывается гостем. Геймерам предоставляется возможность изучить необычный отель, раскрывая его тайны и секреты, справляясь с рядом головоломок на своем пути.

Скачать игру бесплатно можно вплоть до 8 июля 18:00 по московскому времени. Сделать это можно перейдя по этой ссылке. Уже сейчас стали известны игры, которые станут бесплатными в Epic Games на следующей неделе — головоломка-симулятор Bridge Constructor: The Walking Dead и научно-фантастическая стратегия с элементами РПГ Ironcast.