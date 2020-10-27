Игру из стартовой линейки PlayStation 5 перенесли на февраль 2021 года

Изначально проект должен был выйти 12 ноября 2020 года - одновременно с релизом PlayStation 5 в странах “первой волны”, сообщает The Verge. Но по итогу планы разработчиков поменялись - вероятно, им удалось договориться с Sony о новых, более “вкусных” условиях.

Игроки, сделавшие предзаказ на Destruction AllStars, получат свои деньги обратно, а подписчики PlayStation Plus смогут скачать игру бесплатно в течение двух месяцев после ее официального выхода. Напомним, что игра является смесью гонок и шутера. Каких-то больших подробностей о геймплее в сети нет.