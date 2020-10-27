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Игру из стартовой линейки PlayStation 5 перенесли на февраль 2021 года
Но зато подписчики PlayStation Plus явно найдут в этом свои… плюсы
Достаточно странная игра под названием Destruction AllStars, которая была анонсирована как представитель стартовой линейки PlayStation 5, по итогу был перенесен на февраль 2021 года. Зато теперь игра будет бесплатной для подписчиков PlayStation Plus, заявила Sony.
Изначально проект должен был выйти 12 ноября 2020 года - одновременно с релизом PlayStation 5 в странах “первой волны”, сообщает The Verge. Но по итогу планы разработчиков поменялись - вероятно, им удалось договориться с Sony о новых, более “вкусных” условиях.
Игроки, сделавшие предзаказ на Destruction AllStars, получат свои деньги обратно, а подписчики PlayStation Plus смогут скачать игру бесплатно в течение двух месяцев после ее официального выхода. Напомним, что игра является смесью гонок и шутера. Каких-то больших подробностей о геймплее в сети нет.