Игру о наёмном убийце Hitman в «золотом» издании продают со скидкой -70%

Hitman – игра о неуловимом киллере со штрих-кодом на затылке. «Золотое» издание включает в себя все миссии и локации из отмеченного наградами первого сезона Hitman, бонусную кампанию «Пациент Зеро», 3 новых тематических контракта на эскалацию, 3 новых костюма и 3 новых вида оружия.

В игре можно экспериментировать, разыгрывая различные сценарии, прокачивать навыки и возможности Агента 47. Игровые сценарии дадут возможность путешествовать по всему миру, даже в самые экзотические места, и уничтожать свои цели с помощью всего: от катаны или снайперской винтовки до взрывающегося мяча для гольфа или просроченного соуса для спагетти.

Стоимость игры снижена на 70% - изначально она стоила 30.99 долларов, а сейчас её отдают за 9,29.