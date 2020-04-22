Игру о проектировании тюрьмы строгого режима раздают с огромной скидкой

Речь об инди-симуляторе Prison Architect, в которой геймерам предстоит не только построить тюрьму для особо опасных заключенных, но и управлять ею. Сама же игра, в свою очередь, позиционируется разработчиками как лучший в мире симулятор управления тюрьмой.

Напомним, что в обычное время игра продавалась за 515 рублей, тогда как с учетом 75% скидки ее можно ухватить всего за 128. Кроме того, скидка также коснулась издания Total Lockdown, которое можно приобрести за 266 рублей вместо прежних 730. Также стоит отметить, что акция является временной и закончится уже 24 апреля.