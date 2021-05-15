Игру о Шерлоке Холмсе продают дешевле 30 рублей

Речь о тайтле Sherlock Holmes: The Devil's Daughter. Напомним, что в обычное время его продают за 299 рублей, тогда как сейчас, с учетом 90% скидки, его можно ухватить за 29 рублей.

Играть в Sherlock Holmes: The Devil's Daughter предстоит, как несложно догадаться, за знаменитого детектива Шерлока Холмса. Игрокам необходимо использовать его дедуктивные способности, чтобы разобраться в пяти загадочных делах, начиная от убийства, заканчивая исчезновением людей.

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