Игру о создании новой цивилизации раздают бесплатно и навсегда

Galactic Civilizations III представляет из себя глобальную пошаговую стратегию, в которой игрокам выпадает возможность построить собственную цивилизацию. В игре можно выбрать свою расу из десятков предложенных. А за счет дипломатии, технического превосходства и прочих инструментов можно привести народ к величию.

Стоит отметить, что в обычное время игра продается за 725 рублей, тогда как сейчас ее можно установить со 100% скидкой. Воспользоваться щедрым предложением можно вплоть до 28 января 19:00 по московскому времени. Следующей бесплатной игрой станет Dandara: Trials of Fear Edition.