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Игру о создании новой цивилизации раздают бесплатно и навсегда
До 28 января
В цифровом магазине Epic Games обновили игру для бесплатной раздачи. Так, до 28 января пользователи могут бесплатно и навсегда скачать игру о создании новой цивилизации - Galactic Civilizations III.
Galactic Civilizations III представляет из себя глобальную пошаговую стратегию, в которой игрокам выпадает возможность построить собственную цивилизацию. В игре можно выбрать свою расу из десятков предложенных. А за счет дипломатии, технического превосходства и прочих инструментов можно привести народ к величию.
Стоит отметить, что в обычное время игра продается за 725 рублей, тогда как сейчас ее можно установить со 100% скидкой. Воспользоваться щедрым предложением можно вплоть до 28 января 19:00 по московскому времени. Следующей бесплатной игрой станет Dandara: Trials of Fear Edition.