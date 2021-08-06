Игру о выживании во время чумы отдают бесплатно и навсегда

A Plague Tale: Innocence перемещает игроков во Францию во времена одного из самых жутких периодов своей истории. Играть предстоит за девушку по имени Амиция, которая вместе с младшим братом Гуго скрывается от инквизиции. В обычное время игру продается за 1 599 рублей, тогда как сейчас ее можно скачать бесплатно. Сделать это можно перейдя по этой ссылке.

Вторую игру, участвующую в акции — Minit— установить можно перейдя по этой ссылке. Раздача продлится вплоть до 12 августа 18:00 по московскому времени.