Игру о выживании во время чумы отдают бесплатно и навсегда

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Игру о выживании во время чумы отдают бесплатно и навсегдаДо 12 августа
Epic Games Store объявил об очередной раздаче игр. На этот раз купить со 100% скидкой можно игру о выживании во время чумы A Plague Tale: Innocence и приключенческий тайтл Minit.
A Plague Tale: Innocence перемещает игроков во Францию во времена одного из самых жутких периодов своей истории. Играть предстоит за девушку по имени Амиция, которая вместе с младшим братом Гуго скрывается от инквизиции. В обычное время игру продается за 1 599 рублей, тогда как сейчас ее можно скачать бесплатно. Сделать это можно перейдя по этой ссылке.
Вторую игру, участвующую в акции — Minit— установить можно перейдя по этой ссылке. Раздача продлится вплоть до 12 августа 18:00 по московскому времени.