Игру о жизни наркоторговца раздадут бесплатно 10 июня

Издание Game Rant пишет, что онлайн-площадка будет бесплатно раздавать игру о жизни наркоторговца. В ней вам предстоит вжиться в роль человека, который промышляет незаконной деятельностью.

Релиз проекта состоялся в Steam ещё в 2020 году. С тех пор игра успела получить смашенные отзывы и 59 баллов на Metacritic. На площадке Гейба Ньюэлла симулятор наркоторговца получил более высокий рейтинг — 87%.

Отметим, что ранее в Epic Games Store бесплатно раздавались GTA V и Star Wars Battlefront 2. На фоне этих проектов, раздача будущей новинки выглядит достаточно необычной.