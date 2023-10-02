Игры
07:29, 02 октября 2023
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Игру по «Мстителям» навсегда удалили со всех онлайн-магазинов

Популярности игры не помогла даже популярность киновселенной Marvel

30 сентября супергеройский экшен Marvel’s Avengers был удалён со всех цифровых магазинов.

Об этом решении компания Crystal Dynamics предупреждала своих поклонников ещё в начале года. Перед окончательным удалением проекта проводилась щедрая распродажа, однако в России проект стал недоступен ранее из-за определённых обстоятельств.

У тех, кто приобрёл игру до её удаления, осталась возможность продолжать играть в нее онлайн. Однако неясно, насколько долго будут функционировать серверы, что для данного проекта — критично.

Последнее на данный момент обновление для Marvel’s Avengers было выпущено 31 марта.

Напомним, что игра была выпущена не так давно — 4 сентября 2020. В качестве целевых платформ значились ПК, PS4 и Xbox One.

Несмотря на наличие одиночной кампании, основное внимание уделялось мультиплееру. К сожалению, из-за технических проблем и недостатка контента, игра не смогла завоевать популярность среди игроков.

Источник:Kanobu
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#мстители
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