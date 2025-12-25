Игру про Джеймса Бонда от создателей Hitman перенесли на май 2026

Опубликовано 25 декабря 2025, 07:081 мин.
Игру про Джеймса Бонда от создателей Hitman перенесли на май 2026Ждем новых подробностей в ближайшее время
Студия IO Interactive официально перенесла релиз экшена 007 First Light на 27 мая 2026 года.
Изначально игру планировали выпустить примерно на два месяца раньше, однако разработчики решили взять дополнительное время на финальную доработку проекта.
В IO Interactive подчеркнули, что игра уже полностью проходима от начала до конца, а перенос не связан с какими-либо производственными проблемами.
Дополнительные месяцы команда потратит на полировку, баланс и улучшение общего «ощущения» от геймплея, чтобы версия на релизе соответствовала их внутренним стандартам качества.
Для студии это один из ключевых проектов за последние годы. Разработчики рассматривают 007 First Light не как разовую игру, а как основу для долгосрочного развития новой франшизы про Джеймса Бонда.