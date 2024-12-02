Игру про Джеймса Бонда в стиле LEGO отменили, даже не анонсировав. Но ее трейлер слили в сеть

Видео демонстрирует культовые сцены с участием известных персонажей, а также фирменные гаджеты и автомобили агента 007.

Проект был закрыт на ранней стадии, поскольку компания LEGO сочла франшизу неподходящей из-за ее насилия и сексуального подтекста.

Ранее TT Games успешно адаптировала в стиле LEGO такие серии, как «Звездные войны» и «Гарри Поттер». Однако проект по Джеймсу Бонду так и не был реализован.

В настоящее время студия IO Interactive, известная по серии Hitman, работает над новой игрой о Джеймсе Бонде под кодовым названием Project 007. Игра предложит оригинальную историю происхождения агента 007, не связанную с фильмами.