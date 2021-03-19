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Игру про искусственный интеллект в костюме человека раздают бесплатно
До 25 марта
В онлайн-магазине Epic games обновила игра в акции с бесплатной раздачей. На этой неделе установить со 100% скидкой предлагается тайтл про искусственный интеллект в костюме человека - The Fall.
The Fall представляет из себя приключенческий экшен с интересной историей. Так, играть предстоит за искусственный интеллект, который встроен в боевой костюм класса 7. Внутри него находится человек без сознания. Игрокам же предстоит найти способ спасти ему жизнь. Причем для этой цели ИИ может даже нарушить свою программу.
В обычное время игру продают за 199 рублей. Бесплатно установить ее можно вплоть до 25 марта 18:00 по московскому времени. Сделать это можно перейдя по этой ссылке.