Игру про искусственный интеллект в костюме человека раздают бесплатно

The Fall представляет из себя приключенческий экшен с интересной историей. Так, играть предстоит за искусственный интеллект, который встроен в боевой костюм класса 7. Внутри него находится человек без сознания. Игрокам же предстоит найти способ спасти ему жизнь. Причем для этой цели ИИ может даже нарушить свою программу.

В обычное время игру продают за 199 рублей. Бесплатно установить ее можно вплоть до 25 марта 18:00 по московскому времени. Сделать это можно перейдя по этой ссылке.