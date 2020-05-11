Игру про маньяка из легендарного фильма "Пятница 13-е" продают с 75% скидкой

Игра вышла в мае 2017 года и привлекла к себе немало внимания на самом старте. Правда, к сожалению, средняя оценка игры на Metacritic составляет достаточно малые 61 баллов. С другой стороны, немало проектов, которые будучи шедевральными имели достаточно малый рейтинг на данном ресурсе.

Прямо сейчас игру можно купить за 108 рублей вместо стандартных 435 рублей. К слову, если игра вас заинтересовала, стоит поторопиться — скидка закончится уже 17 мая текущего года! Ну и само собой, игра имеет ограничение по возрасту — 18+.