Игру про «Мстителей» Marvel сделали временно бесплатной

Нескольким ранее мы писали, что в Steam до 2 августа можно бесплатно сыграть в симулятор игры в гольф с друзьями. Помимо этого тайтла сервис решил предоставить пользователям бесплатный доступ и в игре про “Мстителей” Marvel.

Marvel's Avengers представляет из себя приключенческий боевик от третьего лиц с интересным сюжетом и возможность играть в многопользовательском режиме — в одной команде может состоять сразу четыре пользователя.

Данным предложением можно воспользоваться до 2 августа. Чтобы загрузить или купить Marvel's Avengers (она сейчас продается с 40% скидкой) необходимо перейти по этой ссылке.