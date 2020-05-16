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Сегодня 12:45
Игру про ниндзя в стиле Lego раздают бесплатно
Акция продлится до 22 мая
Сервис цифровой дистрибуции Steam продолжает оснащать геймеров выгодными акциями. Напомним, что нескольким ранее мы писали о том, что в онлайн-магазине запустили временную бесплатную раздачу многопользовательского симулятора выживания Conan Exiles. Однако и это еще не все, чем сервис предлагает бесплатно воспользоваться.
Так, игру про ниндзя в стиле Lego раздают бесплатно и навсегда. Речь об игре The LEGO NINJAGO Movie Video Game, которая позволяет сыграть за героев одноименного мультфильма. В игре геймерам предстоит защитить родной остров Ниндзяго от Лорда Гармадона и его Армии акул.
Напомним, что в обычное время данный тайтл продается за 1899 рублей. Однако стоит отметить, что бесплатная раздача является временной. Завершится она уже 22 мая в 9:59 по московскому времени. Загрузить игру бесплатно можно перейдя по этой ссылке.