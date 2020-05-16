Так, игру про ниндзя в стиле Lego раздают бесплатно и навсегда. Речь об игре The LEGO NINJAGO Movie Video Game, которая позволяет сыграть за героев одноименного мультфильма. В игре геймерам предстоит защитить родной остров Ниндзяго от Лорда Гармадона и его Армии акул.

Напомним, что в обычное время данный тайтл продается за 1899 рублей. Однако стоит отметить, что бесплатная раздача является временной. Завершится она уже 22 мая в 9:59 по московскому времени. Загрузить игру бесплатно можно перейдя по этой ссылке.