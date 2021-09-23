Игру про побег из тюрьмы раздают бесплатно и навсегда

The Escapists представляет из себя пиксельную стратегию, в которой игрокам представляется возможность оказаться на месте заключенного. Главной задачей, как не сложно догадаться, является побег из тюрьмы. Причем геймеры могут добиваться своей цели разными способами — копать туннель, организовать бунт, украсить форму охранника и не только.

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