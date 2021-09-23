Игру про побег из тюрьмы раздают бесплатно и навсегда

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Игру про побег из тюрьмы раздают бесплатно и навсегдаThe Escapists
Epic Games в очередной раз обновил игру в рамках акции с бесплатной раздачей. Так, начиная с сегодняшнего дня и вплоть до 30 сентября со 100% скидкой можно купить игру про побег из тюрьмы — The Escapists.
The Escapists представляет из себя пиксельную стратегию, в которой игрокам представляется возможность оказаться на месте заключенного. Главной задачей, как не сложно догадаться, является побег из тюрьмы. Причем геймеры могут добиваться своей цели разными способами — копать туннель, организовать бунт, украсить форму охранника и не только.
В обычное время игра продается за 599 рублей, однако вплоть до 30 сентября ее можно скачать совершенно бесплатно. Для этого необходимо перейти по этой ссылке.