Игру про подростков из популярного сериала Stranger Things раздают бесплатно и навсегда

Речь о приключенческой игре под названием Stranger Things 3: The Game, которая представляет из себя официальное дополнение к третьему сезону популярного сериала от Netflix. Примечательно, что в данном тайтле геймерам предоставляется возможность поучаствовать в уже знакомых событиях из сериала, а также пройти совершенно новые квесты. Равно как и в сериале, главные герои, для борьбы со злом, должны действовать сообща.

Напомним, что в обычное время ира продается за 199 рублей, тогда как сейчас есть возможность загрузить ее абсолютно бесплатно. Сделать это можно перейдя по этой ссылке.