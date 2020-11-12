Игру про Шерлока Холмса продают с 90% скидкой

Речь о тайтле Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, который выполнен в жанре квеста. В игре игроку предоставляется возможность взять на себя роль известного лондонского сыщика Шерлока Холмса. Так, необходимо раскрыть порядка шести различных преступлений. Причем некоторые из них являются прямыми адаптациями оригинальных произведений о Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойла.

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