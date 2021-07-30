Игру про заселение Земли инопланетными роботами раздают бесплатно и навсегда

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Игру про заселение Земли инопланетными роботами раздают бесплатно и навсегдаДо 5 августа
Epic Games Store вновь решил подарить пользователям сразу две игры. На этот раз бесплатная раздача коснулась шутера Mothergunship и симулятора поездов Train Sim World 2.
Mothergunship представляет из себя шутер от первого лица. По сюжету игры Землю заселили инопланетные роботы, тогда как игрокам предстоит вступить в борьбу со злом и уничтожить Корабль-матку. Особенностью тайтла является продвинутая система создания оружия. Скачать игру можно перейдя по этой ссылке.
Train Sim World 2, в свою очередь, дарит геймерам возможность стать водителем легендарного высокоскоростного поезда, выполняющего маршрут по междугородной немецкой железной дороге. Установить игру можно перейдя по этой ссылке.
Бесплатная раздача игр продлится вплоть до 5 августа 18:00 по московскому времени.