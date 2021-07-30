Игру про заселение Земли инопланетными роботами раздают бесплатно и навсегда

Mothergunship представляет из себя шутер от первого лица. По сюжету игры Землю заселили инопланетные роботы, тогда как игрокам предстоит вступить в борьбу со злом и уничтожить Корабль-матку. Особенностью тайтла является продвинутая система создания оружия. Скачать игру можно перейдя по этой ссылке.